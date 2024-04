Torcedores do São Paulo não poupam Carpini e exaltam titular

(Foto: Anderson Romao/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/04/2024 - 23:49 • São Paulo (SP)

Nas enquetes do canal do São Paulo no WhatsApp do Lance!, os torcedores elegeram Calleri como o protagonista e Thiago Carpini como o pior na vitória por 2 a 0 sobre o Cobresal-CHI. O Tricolor conquistou sua primeira vitória na Copa Libertadores no Morumbis.

Segundo os torcedores, Calleri, autor do segundo gol do São Paulo, foi eleito o melhor jogador em campo. O argentino voltou à equipe titular e foi bastante elogiado pela raça e entrega no comando do ataque.

Já Carpini, vaiado do começo ao fim pela torcida do São Paulo presente no Morumbis, recebeu diversas críticas pela aposta no esquema tático com três zagueiros.

O próximo compromisso do São Paulo será no sábado (13), contra o Fortaleza, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis.

O atacante argentino Jonathan Calleri comemorando o segundo gol que sacramentou a vitória do São Paulo sobre o Cobresal, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, no Morumbis (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)