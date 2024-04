Carpini vira alvo de comentarista após vitória: ‘Resultado engana o que foi o São Paulo’

Carpini tem sido criticado no comando do São Paulo (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/04/2024 - 00:01 • São Paulo (SP)

A vitória do São Paulo sobre o Cobresal-CHI, por 2 a 0, não blindou o técnico Thiago Carpini de críticas nas redes sociais. Comentarista do "Jogo Aberto" e torcedor tricolor, o influenciador João Pedro Sgarbi detonou o treinador pelo desempenho da equipe no MorumBIS.

- São Paulo Futebol Clube enfrentando o Cobresal, lanterna do campeonato chileno. 45 minutos, 0x0 e as principais chances do time foram em bolas lançadas na área. Sei que tem o segundo tempo e posso queimar a língua, mas esse é o SPFC do Carpini - escreveu Sgarbi, no intervalo.

- O resultado engana (mais uma vez) o que foi o São Paulo do Carpini - completou o comentarista.

O São Paulo não fez bom jogo e construiu o resultado na reta final do segundo tempo. André Silva marcou o primeiro gol, aos 37 minutos da etapa final, e Calleri ampliou, aos 43'. Na primeira rodada da Libertadores, a equipe havia perdido para o Talleres-ARG, por 2 a 1.