Jornalista faz reflexão sobre Carpini no São Paulo: ‘Já entrou no portal de transferências’

Carpini tem sido criticado pelo trabalho no comando do São Paulo (Foto: Miguel Schincariol/Saopaulofc.net)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/04/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O São Paulo venceu o Cobresal-CHI, na última quarta-feira (10), mas a situação não aliviou a pressão dos torcedores sobre o trabalho de Thiago Carpini. No jogo pela Libertadores, o treinador foi vaiado no MorumBIS e ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. No "Linha de Passe", o jornalista André Kfouri analisou a situação do técnico e fez uma reflexão sobre o futuro do comandante no Tricolor.

- Durante o dia, a pergunta que se fazia era: "cai hoje?". Quando a arquibancada se volta contra o treinador, as mídias sociais acompanham, e as pessoas que tomam decisões terceirizam essa obrigação para esses movimentos. E quando isso acontece, é porque o Carpini já entrou no "portal de transferências". Ele só está aguardando a outra porta se abrir para sair. O time pode salvá-lo? Talvez. Mas me parece uma questão de tempo - começou.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- A única chance dele permanecer é o São Paulo continuar vencendo, ainda que não jogando bem, como fez hoje, e ganhar todos os campeonatos, o que é absolutamente irreal. Eu me pergunto se a vitória, mesmo conquistada desse jeito, será capaz de manter o Carpini dentro do "portal de transferências". Porque se ele sair, vai ser pela porta que o devolve ao mercado, e não pela porta que São Paulo abre, se quiser - completou o jornalista.