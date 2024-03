Calleri faz revelação ousada sobre futuro no São Paulo

(Foto: Staff Images / CBF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/03/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

Torcedor declarado do São Paulo, o atacante Jonathan Calleri disse que não pretende se aposentar no Tricolor, e sim no All Boys, da Argentina.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A afirmação foi feita por Calleri durante uma transmissão ao vivo na Twitch. O centroavante está feliz no São Paulo, mas deseja encerrar sua carreira no clube que o revelou para o futebol.

➡️ Aposte R$200 na Lance! Betting e ganhe R$350 se o Brasil empatar ou vencer a Inglaterra

O camisa 9 recebeu sondagens para deixar o São Paulo na última temporada, mas quer cumprir seu contrato - até o final de 2025 - e tem multa acima de 50 milhões de euros (R$ 270 milhões). No Tricolor, o atacante conquistou a Copa do Brasil e Supercopa do Brasil.

Calleri tem três gols na temporada (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc)

Em reta final do tratamento de um cisto de Baker na região posterior de sua perna direita, Calleri também confirmou que vai estar à disposição de Tiago Carpini para o duelo do São Paulo contra o Talleres, no dia 4 de abril, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores.

➡️ Veja tabela com datas e horários dos jogos do São Paulo na Libertadores

Pela lesão, Calleri foi desfalque e não participou da eliminação diante do Novorizontino, pelas quartas de final do Paulistão.