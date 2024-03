São Paulo e Flamengo lideram ranking de público no Brasil em 2024

Qual clube tem a maior média de público do futebol brasileiro em 2024? Até o momento, o dono do posto é o São Paulo, praticamente empatado com o Flamengo. Ambos têm médias superiores a 45 mil pagantes por partida.



A análise leva em consideração as partidas com mando de campo dos clubes brasileiros em todas as competições (nacionais, internacionais, regionais e estaduais). O cálculo do público pagante desconsidera torcedores que assistem aos jogos por meio de gratuidades e cortesias.



