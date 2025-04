Belmonte fala sobre o futuro de Zubeldía no São Paulo

O diretor de futebol Carlos Belmonte assegurou o cargo de Zubeldía no São Paulo. A informação foi confirmada em entrevista à ESPN.

Existe uma pressão e uma incerteza sobre o futuro do treinador são-paulino. De acordo com o dirigente, mesmo com os boatos, seria garantido que o técnico estaria no comando, citando o jogo que acontece no próximo final de semana, contra o Santos, no Morumbis. Haviam algumas suposições que o resultado deste domingo contra o Cruzeiro pudesse impactar o futuro do treinador. A informação foi negada por Belmonte.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

- A gente ouve muito que Zubeldía está por um fio, que corre o risco de cair, mas posso garantir que no próximo domingo, que a gente joga aqui contra o Santos, junto conosco vai descer do ônibus o Luis Zubeldía - disse Carlos Belmonte.

Belmonte abriu o jogo sobre futuro de Zubeldía (Foto: Reprodução/ São Paulo FC)

Torcida organizada do São Paulo fez reunião para cobrar resultados

A Independente, maior organizada do São Paulo, fez uma reunião no CT da Barra Funda com os jogadores, comissão técnica e diretoria no sábado.

continua após a publicidade

De acordo com o comunicado da organizada, o entendimento é que o time estaria "sem foco" pelo o que foi mostrado até então. O São Paulo cedeu o empate no jogo contra o Alianza Lima durante a semana, pela Libertadores, após fazer 2 a 0, e ainda não venceu no Campeonato Brasileiro.