Após lesão, Lucas Moura fala sobre volta ao São Paulo: ‘Não sei se serei titular’

Lucas Moura retornou aos gramados após mais de três meses afastado. Desde maio, o jogador do São Paulo estava enfrentando um quadro de lesão na cápsula do joelho direito. Entre tratamentos, intervenções e auxílio da fisioterapia do Tricolor, o jogador voltou no triunfo contra o Vitória, neste sábado (9).

Lucas entrou no segundo tempo e, após a partida, deu um parecer sobre sua condição física. De acordo com as suas palavras, ele sentiu quando estava preparado e pediu para já ser relacionado. Porém, Lucas foi direto: as dores já não incomodam tanto, mas ele ainda sente que não consegue ser titular.

Na terça-feira (12), o Tricolor Paulista enfrenta o Atlético Nacional, pela Copa Libertadores. Lucas deve viajar, mas disse que deve começar no banco.

- Na outra vez que voltei, também dependeu muito de mim. Eu já sou um jogador com certa experiência, então conheço bem o meu corpo e sei quando estou bem ou não. Na primeira vez, foi mais uma tentativa, achando que daria certo, que a dor que eu sentia não iria me limitar e que iria passar com o tempo, mas acabou não acontecendo. Foi um pedido meu poder tentar jogar, e também um pedido meu poder parar e cuidar de vez para poder retornar - disse.

- Agora, esse retorno foi programado. A gente conversou, e eu disse que estava me sentindo bem, que já dava para programar o jogo do dia 9 contra o Vitória. Estou de volta, e agora é cuidar, fortalecer, como falei, aos poucos, jogar para recuperar meu melhor condicionamento físico, que é o que falta agora: o ritmo de jogo - completou sobre seu retorno.

São Paulo foi cauteloso com Lucas Moura

O São Paulo foi bastante cauteloso com Lucas Moura. O Tricolor sabia que não existia chance do atleta ser utilizado no sacrifício. Lucas também explicou como foi o processo e como está lidando com seu retorno. A tendência é que o jogador comece a ganhar minutagem de forma gradual.

- Na terça-feira, para ser bem sincero, ainda não conversei com o elenco sobre isso, mas acho que é bem difícil começar como titular. Estou voltando agora, então precisamos ter calma. Eu também preciso ter paciência, porque, se me perguntarem, claro que eu quero jogar, mas é importante saber lidar com essa situação e controlar a carga de jogo. Hoje joguei 15 minutos, talvez na terça eu jogue um pouco mais, depois do próximo jogo um pouco mais, até estar 100% para poder iniciar uma partida. Mas, na minha opinião, terça-feira ainda é cedo demais - abriu Lucas Moura.