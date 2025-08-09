Hernán Crespo foi questionado durante coletiva de imprensa sobre a falta de opções que o São Paulo está enfrentando na zaga. No momento, as opções são escassas. Com a lesão de Arboleda, o argentino lida basicamente somente com Ferraresi, Sabino e Alan Franco. Na vitória deste sábado (9), o trio foi titular e, inclusive, influenciou no resultado com o gol de Sabino. O jogo terminou em 2 a 0.

O Tricolor não conseguiu repor a saída de Ruan, que deixou o time em junho após término de empréstimo até o momento. Na última semana, Arboleda se lesionou e ainda não tem prazo de retorno. Ao responder sobre o assunto, Crespo foi direto: precisa esperar.

Para ele, trabalha com o que tem, mesmo entendendo que "não é a estratégia correta". No mais, demonstrou paciência com o assunto.

- Neste momento, nada. Neste momento. Amanhã, sim. Temos que esperar. Ontem tentei trabalhar com o que tenho. Tentei fazer o melhor, talvez. Não é a estratégia correta. Está dando certo. Os jogadores estão jogando bem. Mas temos que esperar. Aqui, dinâmico, 10 dias. Não consigo pensar em outra coisa diferente. Vamos ver. Não sei - explicou Hernán Crespo.

Crespo falou sobre lacuna na defesa (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Entenda a procura do São Paulo por um zagueiro

Ruan estava emprestado ao São Paulo pelo Sassuolo, da Itália. Seu vínculo iria até o final de junho. Do lado tricolor, a vontade era de seguir com o jogador, mas sem condições de compra no momento, tentou estender o vínculo de empréstimo. A proposta não foi aceita pela equipe da Europa.

Agora, o Tricolor e o scout reúne forças máximas para olhar no mercado. Existem condições. A principal passa muito pelo momento financeiro do time. O São Paulo só consegue trazer um jogador sem custos ou que chegue por empréstimo. Entre os moldes, as contratações de Dinenno e Marcos Antônio são vistas como grandes referências.

O São Paulo volta a jogar nesta terça-feira, dia 12. O time enfrenta o Atlético Nacional, na Colômbia, pelo primeiro jogo das oitavas de final da competição.