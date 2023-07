O tabu permanece. Depois de um primeiro tempo de muita intensidade e domínio completo das ações em campo, o São Paulo deixou a desejar na etapa final. Viu erros individuais aparecerem e saiu de Itaquera com uma derrota por 2 a 1 para o rival Corinthians em Itaquera, no duelo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Precisa reverter agora no Morumbi. Eis as notas do jogo: