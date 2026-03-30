Artur revela ligação com Roger e fala sobre vontade de 'fazer história' no São Paulo

Artur foi apresentado no SuperCT nesta segunda-feira (30) durante coletiva de imprensa. Com a camisa 37, o jogador revelou uma ligação com Roger Machado, que motivou sua vinda ao clube, e explicou suas características ao torcedor.

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- Já tivemos a oportunidade de trabalhar, tive duas vezes, sei do que o Roger é capaz. Ele me ligou e disse que precisava de mim novamente. Receber uma ligação dessa torna mais fácil. Já temos um jogo importante na quarta-feira - revelou.

Artur revelou que as conversas com o São Paulo aconteceram de forma rápida. Para ele, a vontade é de "fazer história". Inclusive, respondeu sobre a polêmica envolvendo a "cláusula Catar". Ainda durante as conversas, foi citada a possibilidade de uma cláusula que obrigaria o Tricolor a ceder o atleta para times do Oriente Médio em caso de proposta - o que não foi fixado.

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- Fiquei sabendo depois sobre isso, meu foco total é fazer história aqui no São Paulo, essas coisas mais para frente deixo com o pessoal, meu foco é fazer história - completou.

(Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

Veja como foi a negociação com Artur

O São Paulo anunciou a chegada de Artur, encerrando a janela de transferências como o sexto reforço. O jogador pertence ao Botafogo e foi emprestado até o fim da temporada, com opção de compra. O atleta deixa o Glorioso rumo ao clube paulista, e chega como alternativa para o técnico Roger Machado após a perda de Lucas Moura, que pode ser desfalque por dois meses.

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Os clubes iniciaram as conversas no início da semana, precisando fechar até esta sexta-feira (27), último dia da janela para transferências dentro do país.

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No acordo firmado, o São Paulo pagará a maior parte dos vencimentos de Artur, considerados altos para o Botafogo na relação a custo-benefício. O atacante não vivia bom momento com a camisa alvinegra, e a diretoria, com isso, viu a oportunidade de aliviar a folha de pagamentos e abrir espaço para possível investimento por nova peça no meio do ano, após a Copa do Mundo.

Artur desembarcou na capital paulista neste sábado. O jogador tem aprovação de Roger Machado, com quem trabalhou no passado, e foi um pedido do próprio treinador.