São Paulo se aproxima de acordo com novo patrocinador

O São Paulo está ainda mais próximo de fechar um acordo com a Unimed Seguros para estampar a barra da camisa. O patrocínio ainda não foi assinado, mas está perto de um acerto. Algumas questões jurídicas devem ser resolvidas.

continua após a publicidade

Alguns pontos jurídicos devem ser trabalhados. Após esta etapa, o Conselho deve votar. Passada essas etapas, o contrato é assinado e segue adiante. Em entrevista ao portal "TNT Sports", Eduardo Toni - diretor de marketing do São Paulo -, falou sobre o assunto. Na sua visão, a negociação estaria fechada sob o ponto de vista comercial.

São Paulo quer estampar a barra da camisa (Gabriel Ambrós / São Paulo FC)

- Então, sim, é uma negociação, vamos chamar aqui do ponto de vista comercial, finalizada com sucesso, mas enquanto não assinarmos o contrato, a gente não considera ela como um patrocinador ainda, porque não assinou, né? - explicou.

continua após a publicidade

A Blue Saúde ocupava um espaço na barra da camisa. O contrato foi rompido no ano passado e o espaço ficou vago. A reportagem confirmou que o acordo ainda está sendo discutido. Em contato, a Unimed alegou que não fala de movimentações assim, mas que também não há nada fechado.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O acordo com a Blue Saúde terminou em setembro do último ano. Na época, o contrato tinha previsão de durar até dezembro de 2025. A empresa, que aportou aproximadamente R$ 15 milhões no contrato assinado em julho de 2023, tinha sua marca exibida na parte inferior das costas da camisa, abaixo do nome e do número dos jogadores. Desde então, o espaço está aberto.

continua após a publicidade

⚽Aposte nos jogos do São Paulo no Brasileirão

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

São Paulo pode estampar símbolo da Unimed com tons diferentes

O São Paulo estabeleceu uma restrição ao uso da cor verde nas tratativas por um novo patrocínio com a Unimed Seguros para o uniforme. Caso o acordo seja concretizado, a marca deverá em outras cores. O verde é associado ao rival Palmeiras.