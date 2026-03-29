São Paulo treina com Artur pela primeira vez; veja como foi
Jogador foi anunciado neste sábado
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O São Paulo fez seu primeiro treino com Artur, reforço que chegou de empréstimo do Botafogo. Anunciado no sábado, se apresentou pela primeira vez no SuperCT.
No sábado, havia participado de alguns testes físicos. Neste domingo (29), participou de todas as etapas do treinamento.
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O treino deste domingo, começou com um aquecimento comandado pelos preparadores físicos, com um circuito de exercícios para ativação. Depois, já sob o comando de Roger Machado, o elenco realizou um trabalho tático com estímulos de corrida, em que, a cada sinal do treinador, os jogadores precisavam executar movimentos coordenados em alta intensidade.
Na parte final, a comissão técnica promoveu um coletivo em campo inteiro, com Roger orientando, ajustando posicionamentos e testando diferentes formações e peças.
O time volta a treinar na manhã desta segunda-feira (30), antes de embarcar para Porto Alegre na terça (31), após a atividade. O confronto contra o Internacional está marcado para quarta-feira (1º), às 19h30, no Beira-Rio, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.
São Paulo encerra janela com vinda de Artur
O jogador deixa o Botafogo rumo ao clube paulista, e chega como alternativa para o técnico Roger Machado após a perda de Lucas Moura, que pode ser desfalque por dois meses.
A busca por um ponta estava diretamente ligada à configuração atual do elenco. Hoje, o São Paulo conta majoritariamente com atacantes de referência, como Calleri e André Silva, o que limita as variações táticas no setor ofensivo. A chegada de um jogador com características de velocidade abriria novas alternativas para a comissão técnica. Roger deseja ter seu "sistema ideal" no clube.
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