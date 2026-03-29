São Paulo treina com Artur pela primeira vez; veja como foi

O São Paulo fez seu primeiro treino com Artur, reforço que chegou de empréstimo do Botafogo. Anunciado no sábado, se apresentou pela primeira vez no SuperCT.

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No sábado, havia participado de alguns testes físicos. Neste domingo (29), participou de todas as etapas do treinamento.

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O treino deste domingo, começou com um aquecimento comandado pelos preparadores físicos, com um circuito de exercícios para ativação. Depois, já sob o comando de Roger Machado, o elenco realizou um trabalho tático com estímulos de corrida, em que, a cada sinal do treinador, os jogadores precisavam executar movimentos coordenados em alta intensidade.

Na parte final, a comissão técnica promoveu um coletivo em campo inteiro, com Roger orientando, ajustando posicionamentos e testando diferentes formações e peças.

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O time volta a treinar na manhã desta segunda-feira (30), antes de embarcar para Porto Alegre na terça (31), após a atividade. O confronto contra o Internacional está marcado para quarta-feira (1º), às 19h30, no Beira-Rio, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

(Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

São Paulo encerra janela com vinda de Artur

O jogador deixa o Botafogo rumo ao clube paulista, e chega como alternativa para o técnico Roger Machado após a perda de Lucas Moura, que pode ser desfalque por dois meses.

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A busca por um ponta estava diretamente ligada à configuração atual do elenco. Hoje, o São Paulo conta majoritariamente com atacantes de referência, como Calleri e André Silva, o que limita as variações táticas no setor ofensivo. A chegada de um jogador com características de velocidade abriria novas alternativas para a comissão técnica. Roger deseja ter seu "sistema ideal" no clube.