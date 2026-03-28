menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSão Paulo

Artur abre o jogo sobre Roger Machado em chegada ao São Paulo

Artur desembarcou nesta manhã

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 28/03/2026
12:13
Artur deixou o Botafogo e assinou com o São Paulo (Foto: Vitor Silva / Botafogo)
imagem cameraArtur deixou o Botafogo e assinou com o São Paulo (Foto: Vitor Silva / Botafogo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Artur desembarcou na capital paulista na manhã deste sábado (28) para assinar com o São Paulo. Último reforço da janela, o jogador chega para cumprir um desejo de Roger Machado: um ponta.

continua após a publicidade

Na chegada, Artur falou sobre o trabalho do técnico tricolor. Botafogo e São Paulo encaminharam o empréstimo do atacante Artur, de 28 anos, até o fim da temporada, com opção de compra. O jogador deixa o Glorioso rumo ao clube paulista, e chega como alternativa para o técnico Roger Machado após a perda de Lucas Moura, que pode ser desfalque por dois meses.

- Roger é meu amigão de longa data, trabalhamos juntos no Bahia. Ele me ligou, falou o projeto e eu não pensei duas vezes. Vindo do São Paulo, não dá para negar! Estou muito feliz e ansioso - disse em entrevista ao portal "Arquibancada Tricolor".

continua após a publicidade
Artur e Cuiabano comemoram gol do Botafogo contra o Grêmio (Foto: Vitor Silva / Botafogo)
Artur estava sem espaço no Botafogo (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

Aposte nos jogos do São Paulo no Brasileirão

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Entenda o interesse de Roger Machado em Artur

A busca por um ponta estava diretamente ligada à configuração atual do elenco. Hoje, o São Paulo conta majoritariamente com atacantes de referência, como Calleri e André Silva, o que limita as variações táticas no setor ofensivo. A chegada de um jogador com características de velocidade abriria novas alternativas para a comissão técnica. Roger deseja ter seu "sistema ideal" no clube.

Internamente, o nome de Artur conta com aprovação de Roger Machado, que já trabalhou com o atleta em passagens anteriores por Bahia e Palmeiras. O treinador vê no atacante o perfil ideal para desempenhar a função desejada no esquema da equipe.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias