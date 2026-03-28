Artur abre o jogo sobre Roger Machado em chegada ao São Paulo

Artur desembarcou na capital paulista na manhã deste sábado (28) para assinar com o São Paulo. Último reforço da janela, o jogador chega para cumprir um desejo de Roger Machado: um ponta.

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Na chegada, Artur falou sobre o trabalho do técnico tricolor. Botafogo e São Paulo encaminharam o empréstimo do atacante Artur, de 28 anos, até o fim da temporada, com opção de compra. O jogador deixa o Glorioso rumo ao clube paulista, e chega como alternativa para o técnico Roger Machado após a perda de Lucas Moura, que pode ser desfalque por dois meses.

- Roger é meu amigão de longa data, trabalhamos juntos no Bahia. Ele me ligou, falou o projeto e eu não pensei duas vezes. Vindo do São Paulo, não dá para negar! Estou muito feliz e ansioso - disse em entrevista ao portal "Arquibancada Tricolor".

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Artur estava sem espaço no Botafogo (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

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Entenda o interesse de Roger Machado em Artur

A busca por um ponta estava diretamente ligada à configuração atual do elenco. Hoje, o São Paulo conta majoritariamente com atacantes de referência, como Calleri e André Silva, o que limita as variações táticas no setor ofensivo. A chegada de um jogador com características de velocidade abriria novas alternativas para a comissão técnica. Roger deseja ter seu "sistema ideal" no clube.

Internamente, o nome de Artur conta com aprovação de Roger Machado, que já trabalhou com o atleta em passagens anteriores por Bahia e Palmeiras. O treinador vê no atacante o perfil ideal para desempenhar a função desejada no esquema da equipe.