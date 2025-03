Algoz de São Paulo na Libertadores é eliminado por time da terceira divisão

O São Paulo enfrentará o Talleres na fase de grupos da Copa Libertadores. O time argentino é visto como um algoz do Tricolor e como a maior dificuldade nesta etapa, muito por ter eliminado o time em 2019. Mas o clube do Morumbis pode ter algo a seu favor: a equipe argentina passa por uma fase complicada.

Na última noite, o Talleres foi eliminado pelo Deportivo Armenio, que disputa a terceira divisão do país, na Copa Argentina. A decisão foi definida nos pênaltis, após empatarem por 3 a 3 no tempo regular. Nas penalidades, o Deportivo Armenio venceu por 5 a 4.

Isso pode ser um atrativo para o São Paulo. O Talleres é o primeiro adversário do clube na Copa Libertadores. Os times se enfrentam no dia 2 de abril, na Argentina. Depois se enfrentam no Morumbi no dia 27 de maio.

Talleres foi eliminado contra time da terceira divisão da Argentina (Divulgação/Talleres)

Histórico do São Paulo contra o Talleres

O jogo contra o Talleres é encarado pelo Tricolor com peso de "revanche". Em 2019, o time argentino eliminou o Tricolor na pré-Libertadores. Julio Casares, logo após o sorteio, também enfatizou esse jogo.

— O Talleres sempre cai no nosso caminho, é um time difícil, então eu acredito que não tem jogo fácil. Nós comemoramos um pouco a questão da logística, que com o nosso calendário é importante, mas serão jogos difíceis — analisou Casares.

A estreia do São Paulo na Libertadores deve acontecer no Mario Kempes, em Córdoba. Da capital paulista até a cidade, são cerca de três horas de viagem, sem escalas.

Os outros rivais são tradicionais também. No caso, o Libertad, do Paraguai, e o Alianza Lima, do Peru, que eliminou o Boca Juniors na fase prévia da atual Libertadores.

Tricampeão da Libertadores em 1992, 1993 e 2005, o São Paulo quer reconquistar o protagonismo na competição continental.