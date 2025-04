Zubeldía abre o jogo sobre pressão no São Paulo e destaca ética profissional

Luis Zubeldía abriu o jogo sobre a pressão que está sofrendo no São Paulo. O time venceu a primeira partida no Campeonato Brasileiro nesta quinta rodada, contra o Santos.

continua após a publicidade

O treinador foi questionado durante a coletiva de imprensa sobre as críticas e o momento do time. Na sua argumentação, citou o tempo no qual fez faculdade de jornalismo. Para ele, a ética profissional se sobressaí quando o assunto é esse. O argentino compreendeu a ansiedade e críticas por parte da torcida, mas valorizou o esforço do time - e citando a "ética nos momentos de adversidade".

- Quando estudei jornalismo, estudei por três anos, a matéria que mais me chamou a atenção foi ética profissional. Era sobre normas, valores e princípios para exercer bem sua função. E hoje, ganhamos apesar da pressão, da ansiedade do torcedor, que é compreensível, porque o futebol é paixão, porque há ética profissional em todas as áreas. Ética que se revela em momentos de adversidade - disse.

continua após a publicidade

- Nos esforçamos ao máximo. Então, para mim, hoje foi um prêmio a essa ética profissional. Desde os jogadores até a diretoria, o staff, a imprensa. Merecíamos esse triunfo - completou Zubeldía.

O técnico reforçou este argumento. O calendário e o emocional do torcedor também entraram na sua resposta, alegando ser preciso entender os contextos.

continua após a publicidade

- Outro ponto importante do Brasileirão é que, jogando a cada três dias, o estado emocional está sempre entre o pré-jogo e o pós-jogo. É difícil, até para o torcedor, interpretar o contexto. Em duas semanas se jogam cinco ou seis partidas e, se não há resultado, parece uma catástrofe. Essa montanha-russa emocional afeta todos - completou Zubeldía.

Ao finalizar sua resposta, citou a influência de membros da diretoria do Tricolor, como Muricy Ramalho e Belmonte, e mais uma vez, trouxe a ética como pilar.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

- Como falei, a ética profissional tem que atravessar todos nós. Estou muito agradecido aos jogadores, ao Carlos, ao Rui, ao Júlio, ao Muricy, ao Milton, ao Nelson, ao staff, a todas as áreas. Ética profissional não se compra na farmácia. Ou se tem, ou não se tem. E isso vale para todos — inclusive para vocês, da imprensa - finalizou.

Zubeldía no clássico contra o Santos (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Como foi o jogo do São Paulo?

O São Paulo venceu o Santos por 2 a 1 pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, em jogo que aconteceu neste domingo (20) no Morumbis. Esta foi a primeira vitória do Tricolor na competição.

O Tricolor saiu na frente com Ferreirinha e André Silva, ainda no primeiro tempo. Pouco antes do intervalo, Tiquinho diminuiu a vantagem para o Peixe marcando de pênalti.