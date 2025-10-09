São Paulo mandará dois jogos para a Vila Belmiro em novembro

O São Paulo terá dois jogos que acontecerão na Vila Belmiro, estádio do Santos, em novembro. No dia 5 de novembro, contra o Flamengo, e no dia 8 do mesmo mês, contra o Red Bull Bragantino, os jogos terão que ser mandados na Baixada Santista. Isso foi definido oficialmente e divulgado pela CBF.

continua após a publicidade

O motivo disso são dois shows que o estádio do Morumbis irá receber, praticamente em sequência. Ao todo, são três eventos: Imagine Dragons, Linkin Park e Dua Lipa.

Existe ainda a possibilidade de mais um jogo acontecer no estádio do Santos. São Paulo e Juventude deve acontecer entre os dias 22 e 23 de novembro. Perto da data, o Morumbis receberá os shows da banda Oasis.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Vila Belmiro será palco de jogo (Foto: Santos FC)

São Paulo tem acordo com o Santos para uso do estádio

Em julho, São Paulo e Santos fecharam um acordo para a "troca" de estádios. Em comunicado oficial, o Peixe informou que foi assinado uma MOU (um acordo entre as partes) que prevê a realização de três jogos do time da Baixada no Morumbis e três jogos do Tricolor na Vila Belmiro.

➡️CBF altera horário de Mirassol e São Paulo pelo Brasileirão; entenda o motivo

Do lado do Santos, a intenção é aproximar a torcida da capital paulista do clube. Pelo lado do Tricolor, foi pensado justamente por conta da agenda de shows. Até o momento, o Peixe já mandou dois jogos.