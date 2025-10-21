O hub de inovação do São Paulo, que se chama Inova.Sao, lançou um projeto inédito no futebol brasileiro . No caso, a criação do Inova.São Ventures, uma Corporate Venture Builder – CVB. Em resumo, o clube poderá contar com startups que entrarão no portfólio de produtos do clube.

Existem duas frentes em cima desta novidade. Para os torcedores, é uma forma de criar novos produtos como aplicativos, novos benefícios, experiências exclusivas, programas de engajamento e serviços. Para o clube, será uma forma de criar receita e gerar economia com o uso de soluções que substituam produtos e serviços utilizados. Desta forma, gastos serão otimizados e uma eficiência operacional criada.

José Oliver, head de inovação do São Paulo, explicou em coletiva de imprensa como este projeto impacta o clube. Na sua resposta, destacou que independente do momento do futebol, ter inovação é uma forma de alavancar o São Paulo. A tendência é que se torne referência neste ramo até 2030.

- Esse projeto pode se tornar muito grande por ser pioneiro. Acreditamos que podemos aproveitar as estruturas e somar, melhorando os pontos estratégicos no clube para que a eficiência esportiva seja cada vez mais relevante. O projeto abrange novas frentes, é um produto pensado de forma estratégica para que, em 2030, o São Paulo seja o clube mais inovador das Américas. Independentemente do momento do São Paulo, ou você olha de forma muito estratégica para o futuro, ou você aproveita o que temos de robusto nos momentos de crise. No caso, nossa marca, nossa estrutura, nossos 22 milhões de torcedores em um projeto que vai trazer novas soluções - explicou José Oliver.

A ideia é tornar o São Paulo um dos clubes mais "high techs" da América Latina nos próximos anos. A parceria conta com a FCJ Group e a Sportheca. Neste período de cinco anos, o esperado é que o clube leve 50 startups para o portfólio.

A proposta envolve todo o ecossistema do São Paulo, abrindo espaço para que empresas, torcedores, atletas, conselheiros, empresários, sócios e demais públicos acompanhem de perto a evolução da inovação no clube e no mercado de esportes e entretenimento, por meio da CVB. A expectativa é que exista uma captação de R$ 11 milhões neste período.

Além disso, o Inova.São espera gerar mais de R$90 milhões em novos negócios nos próximos anos.

Evento aconteceu no Morumbis (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

Como isso afeta o futebol do São Paulo?

O head de inovação explicou como esta novidade impacta o futebol do São Paulo. Em meio aos problemas dentro de campo, Julio Casares não marcou presença no evento por estar no CT da Barra Funda, focado neste lado.

Em suma, a ideia é desenvolver tecnologia para economizar em outras pontas. Na resposta, futebol europeu foi tomado como exemplo.

- Dividimos em duas frentes. No que o projeto entrega ao futebol, hoje quase todos os clubes oferecem estrutura e metodologia; o que passa a diferenciar é a habilidade do atleta, a qualidade do técnico e, sobretudo, a tecnologia. No mercado europeu, o fator crítico é acelerar o recovery do jogador e qualificar decisões com dados. Por isso, importar soluções consolidadas e trazê-las ao Brasil virou um dos pilares da tese focada no futebol, construída a partir de conversas com as diretorias internas e do mapeamento de dores, entre elas a do próprio departamento de futebol. Investir em novas tecnologias “entra na conta” porque gera ganho concreto: recuperação mais rápida, processos baseados em informação e suporte direto ao treinador para decisões mais ágeis. Projetos de inovação levam algum tempo para maturar, mas, quando a tecnologia está dentro de casa, o retorno aparece, e é isso que diferencia o negócio lá fora - completou.