AO VIVO: Crespo concede coletiva após vitória do São Paulo sobre o Corinthians

Técnico do São Paulo, Hernán Crespo conversa com a imprensa em entrevista coletiva após a vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians neste sábado (19), no Morumbis, pela 15ª rodada do Brasileirão. Luciano foi o destaque do jogo, com os dois gols para o Soberano.

São Paulo x Corinthians: como foi o jogo?

Pressionado por uma vitória após uma sequência negativa no Campeonato Brasileiro, o São Paulo fez o dever de casa ao vencer o Corinthians por 2 a 0, na noite deste sábado (19), no Morumbis, pela 15ª rodada. O atacante Luciano foi o destaque do Tricolor ao marcar duas vezes em três minutos e garantir um respiro do time na tabela de classificação. O Timão, apático, pouco fez no clássico paulista.

Com a vitória em casa, o time de Hernán Crespo foi a 16 pontos e ocupa, agora, a 16ª posição, enquanto o Corinthians, com 19, fica em 10ª lugar.

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X CORINTHIANS

15ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: sábado, 19 de julho de 2025, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

🥅 Gols: Luciano (31'/1°T) (1 a 0) e (34'/1°T) (2 a 0);

🟨 Cartões amarelos: Alisson e Tapia (SAO); Raniele e Garro (COR);

🔴 Cartão vermelho: Marcelo Carpes (preparador de goleiro do Corinthians)

⚽ ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)

Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco (Sabino); Cédric, Bobadilla (Pablo Maia), Marcos Antônio, Oscar (Alisson) e Wendell; Luciano (Tapia) e André Silva (Ferreira).

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Jr.)

Hugo Souza; Félix Torres (Léo Maná), André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu (Angileri); José Martínez (Raniele), Breno Bidon, Carrillo (Talles Magno) e Rodrigo Garro; Memphis (Gui Negão) e Romero.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS);

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS);

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS).