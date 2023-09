O São Paulo perdeu para o Fortaleza pelo placar de 2 a 1 no estádio do Morumbi, em jogo válido pela 24ª rodada do Brasileirão. Os gols da partida foram marcados por Zé Welison e Lucero, para o Leão, e James Rodriguez, para o São Paulo. Este foi o último jogo do Tricolor antes da partida de volta da final da Copa do Brasil, diante do Flamengo. Após a partida, o técnico Dorival Júnior concede entrevista coletiva diretamente do estádio do Morumbi. Acompanhe!