O São Paulo venceu o Corinthians por 2 a 0 pela semifinal da Copa do Brasil, reverteu o placar do jogo de ida e avançou à final da competição. Os gols do Tricolor foram marcados por Wellington Rato e Lucas Moura, ambos no primeiro tempo. Após a classificação, o técnico Dorival Júnior concede entrevista coletiva diretamente do estádio do Morumbi (SP). Acompanhe!