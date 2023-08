O Camarote dos Ídolos foi fundado em 2021, como uma das promessas do presidente Julio Casares. A criação deste camarote partiu pela premissa de aproximar o torcedor de ex-jogadores e ídolos que vestiram a camisa do Tricolor no passado. Estes ex-jogadores, desde que tivessem tido uma contribuição importante para o clube, não pagariam o valor dos ingressos para acompanhar as partidas da equipe.