São Paulo x Libertad: onde assistir, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo SAO LIB Libertadores 5ª rodada Data e Hora quarta-feira, 14 de maio, às 21h30 (de Brasília) Local MorumBIS, São Paulo (SP)

São Paulo e Libertad se enfrentam nesta quarta-feira (14), pela quinta rodada da Copa Libertadores. O jogo será às 21h30 (de Brasília), no estádio do MorumBIS. A partida terá transmissão da TV Globo e do Paramount+.

O Tricolor é líder do grupo D, com nove pontos. Se vencer, garante a classificação para as oitavas de final da competição. O Libertad chega na vice-liderança, com sete pontos.

Luiz Gustavo, Calleri, Henrique, Igor Vinícius e Lucas Moura devem ser os desfalques do lado são-paulino. Lucas se tornou uma preocupação de última hora, após sofrer outro trauma no joelho durante o treinamento desta manhã.

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X LIBERTAD

5ª RODADA - COPA LIBERTADORES

📆 Data e horário: quarta-feira, 14 de maio, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: MorumBIS, São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Globo e Paramount+

🟨 Árbitro: Carlos Betancur

🚩 Assistentes: Jhon Galego e Cristian Aguirre

🖥️ VAR: Nicolas Gallo

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael; Ferraresi, Ruan (Arboleda), Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson, Marcos Antônio (Pablo Maia) e Matheus Alves; Ferreira, Cédric Soares e André Silva.

LIBERTAD (Técnico: Sergio Aquino)

Rodrigo Morínigo; Iván Ramírez, Diego Viera, Thomas Gutiérrez e Matías Espinoza; Álvaro Campuzano, Hernesto Caballero e Lucas Sanabria; Marcelo Fernández, Lorenzo Melgarejo (Alexis Fretes) e Óscar Cardoso.