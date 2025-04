André Silva vibra com gol em clássico: ‘Saí com a mentalidade de embalar o Morumbi lotado’

O atacante André Silva foi um dos destaques do São Paulo na vitória por 2 a 1 sobre o Santos, neste domingo (21), no Morumbis, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

O camisa 17 marcou um gol e deu uma assistência, participando diretamente dos dois gols que garantiram os três pontos para o Tricolor. Após a partida, na zona mista, André Silva falou sobre o bom momento que vive na carreira e destacou a importância do “pensamento positivo” para decidir o jogo.

- Sim, eu confesso que saí de casa hoje com a mentalidade de embalar esse Morumbi lotado, para a gente poder, principalmente nos primeiros minutos, pressionar o Santos, que é uma equipe qualificada. Então, um resultado muito positivo dentro de um clássico, de um jogo difícil. A gente sai com os três pontos e mais um gol. Mais uma assistência para mim também. Estou muito feliz por esse momento - comenta André Silva.

André Silva e Ferreirinha (Foto: Paulo Pinto / São Paulo FC)

André Silva sai em defesa de Zubeldía

Pressionado no cargo após uma sequência de resultados ruins, a vitória no clássico deu um respiro ao técnico Luis Zubeldía. O atacante defendeu o treinador e chegou a afirmar que ‘faltou um pouco dos atletas’ para vencer os jogos recentes.

- A gente continua trabalhando firme. A gente sabe, querendo ou não, o que está acontecendo, mas dentro do CT a gente segue trabalhando firme. Ele também se entrega muito, se envolve bastante, é um cara muito enérgico ali com a gente, cobrando todos os dias. E que a gente possa também desempenhar melhor, porque nos três últimos resultados faltou um pouquinho mais de a gente se fechar e conseguir o resultado positivo - disse.

- Bom, primeiro, sempre com muita conversa. A gente precisa se comunicar ali, principalmente nos minutos finais. Hoje eu vi a equipe do São Paulo, principalmente no segundo tempo, quando o Santos estava pressionando, conversando muito, se ajudando bastante de forma positiva. E eu disse agora também no vestiário para os meus companheiros: é isso que a gente tem que fazer, tem que conversar, tem que saber sofrer. Hoje, no futebol brasileiro, todas as equipes são boas. A gente tem que saber sofrer, defender bem para conseguir segurar o resultado - finaliza André Silva.