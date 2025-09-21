Alisson lamenta derrota do São Paulo e cita desgaste após jogo pela Libertadores

Titular do São Paulo na derrota por 1 a 0 para o Santos neste domingo (21), na Vila Belmiro, pelo Brasileirão, Alisson reconheceu a dificuldade de enfrentar o adversário em sua casa e elogiou o desempenho da equipe alternativa, que foi escalada visando a decisão contra a LDU, pela Copa Libertadores, no Morumbis.

- É normal quando você joga com uma equipe totalmente diferente. Foram os 11 jogadores que não participaram do jogo da Colômbia. Tem essa dificuldade. Tem que valorizar o que a equipe fez. É sempre muito difícil jogar clássico aqui na Vila. No primeiro tempo sofremos um pouco. No segundo, crescemos na partida, infelizmente acabamos tomando o gol - disse o jogador.

Ao mesmo tempo, Alisson admitiu o desejo de subir a Serra com ao menos um ponto na bagagem. Mesmo com o resultado adverso, o São Paulo segue na primeira metade da tabela do Brasileirão.

- Valorizar a entrega de todo mundo, o que a comissão vem fazendo, se preocupando com a saúde dos atletas, o que é muito importante, depois de um jogo muito desgastante lá em Quito. Queríamos pelo menos pontuar aqui, não conseguimos, mas agora é pensar na quinta-feira, que é quando que eu tenho certeza que todo mundo está com a cabeça, para que a gente possa chegar lá, com a ajuda do nosso torcedor, Morumbi lotado, para a gente buscar essa classificação tão importante para nós - completou.

São Paulo foi derrota pelo Santos na Vila Belmiro por 1 a 0 (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

Agora, volta as atenções para o duelo contra os equatorianos, no qual precisará vencer por dois gols de vantagem para levar a decisão da vaga para as penalidades.