Assista ao vivo à coletiva de Hernán Crespo após clássico do São Paulo com o Santos

O São Paulo perdeu no clássico contra o Santos por 1 a 0. A partida, válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcou o último San-São do ano e o primeiro desde que Hernán Crespo retornou ao clube. O técnico concede entrevista coletiva ao vivo no estádio.

continua após a publicidade

A equipe foi a campo com formação alternativa, inclusive no gol. No lugar de Rafael, o jovem Young ganhou espaço. Na defesa, Negrucci foi escalado pela primeira vez sob Crespo, improvisado na linha de três zagueiros. Luan também foi titular e usou a braçadeira de capitão, fato inédito.

Agora, o São Paulo muda a rota. Todas as estratégias do clube foram pensadas para o jogo de quinta-feira (25), quando enfrenta a LDU na volta das quartas de final da Copa Libertadores. No duelo de ida, a equipe foi derrotada por 2 a 0, em partida disputada na altitude de Quito, no Equador.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Internamente, a Libertadores é tratada como prioridade na temporada. O foco está concentrado no confronto decisivo.

Crespo faz seu primeiro clássico contra o Santos (Foto: Jota Erre/AGIF)

Internamente, entende-se que a Libertadores é a maior prioridade do São Paulo no ano. Ou seja, todo foco e atenção deve ser voltado a equipe.