Assista à coletiva de Vojvoda após vitória do Santos contra o São Paulo

Juan Pablo Vojvoda concede entrevista coletiva após a vitória do Santos por 1 a 0 sobre o São Paulo, na noite deste domingo (21), na Vila Belmiro, em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assista no link abaixo.

Com o resultado, o Peixe chegou aos 26 pontos e saltou para a décima quarta colocação, quatro a frente do Vitória, que abre a zona de rebaixamento. O gol do Santos no clássico foi marcado pelo atacante Guilherme, já na segunda etapa.

Veja como foi a partida entre Santos e São Paulo

Sob forte chuva, Santos e São Paulo iniciaram o terceiro clássico da temporada em ritmo estratégico. O Tricolor criou a primeira jogada de perigo com Ferreirinha, que avançou pela grande área após passar por Adonis Frías e Mayke. No entanto, o atacante acabou se chocando com o goleiro Gabriel Brazão.

O jogo ficou paralisado por alguns minutos, em meio à apreensão da torcida santista, já que o arqueiro havia seguido recentemente o protocolo de concussão da CBF após um choque na rodada anterior, diante do Atlético-MG. Brazão chegou a ser dúvida para o clássico e até cogitou atuar com uma máscara especial de proteção.

O Peixe reagiu rapidamente pelo lado esquerdo com Escobar, Rollheiser e Lautaro Díaz. O camisa 32 assumiu a vaga deixada por Neymar, que se recupera de uma lesão na coxa direita.

A primeira finalização de perigo veio justamente dos pés de Rollheiser, após boa arrancada de Lautaro Díaz. O goleiro reserva do São Paulo, Young, fez grande defesa ao espalmar a bola. Esta foi apenas a segunda partida do arqueiro sob o comando do técnico Hernán Crespo.

Pouco depois, em nova jogada pela direita com Rollheiser e Lautaro Díaz, Mayke tentou finalizar, mas a bola desviou em Sabino.

O São Paulo, focado na disputa da Libertadores, aproveitou os erros de saída de bola do Alvinegro Praiano para levar perigo ao gol defendido por Brazão.

O Santos venceu o primeiro jogo no returno do Brasileirão ao bater o São Paulo na Vila Belmiro (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

Aos 23 minutos do primeiro tempo, o técnico Juan Pablo Vojvoda foi obrigado a fazer a primeira alteração: Victor Hugo sentiu dores na perna direita e deu lugar a Barreal.

Minutos depois, Rollheiser cobrou escanteio para a área, mas Maílton afastou de cabeça. Antes do intervalo, o Peixe ainda criou boas chances com Guilherme e Lautaro Díaz, mas parou no talento de Young, que fez defesas importantes para evitar o gol santista.

Crespo voltou do intervalo com o mesmo time, mas logo promoveu a entrada de Marcos Antônio na vaga de Luan, reforçando o meio-campo.

Pouco depois, Alisson acionou Ferreirinha, mas Gabriel Brazão, impulsionado pela torcida, saiu para interceptar. No entanto, a jogada já havia sido interrompida pelo árbitro, que marcou impedimento.

A resposta santista veio em grande estilo. Rollheiser cruzou com precisão para Guilherme, que se desvencilhou da marcação de Maílson e cabeceou firme, sem chances de defesa para Young. O camisa 11, artilheiro do Peixe na temporada, chegou ao 15º gol no ano.

Com vantagem no placar, o Santos manteve o domínio, enquanto o São Paulo tentava reagir com investidas de Rigoni e Marcos Antônio. O Alvinegro quase ampliou com Tiquinho Soares, acionado por Barreal, mas o atacante desperdiçou a oportunidade ao chutar para fora.

Na sequência, Rollheiser deixou o gramado com dores e foi substituído por Thaciano. Guilherme também saiu para a entrada de Rincón.

O Tricolor seguia trocando passes no meio-campo em busca de espaço na defesa santista. Luciano teve ótima chance para empatar ao aproveitar a sobra de Sabino, após cabeceio em cruzamento de Rigoni, mas não conseguiu finalizar com precisão.

Nos minutos finais, Crespo colocou Enzo Díaz no lugar de Wendell. O São Paulo ainda tentou pressionar com Alisson e Rigoni, mas não conseguiu furar o bloqueio do Santos.

Adonis Frías avançou pela direita e cruzou para a área. Tiquinho Soares subiu de cabeça e a bola sobrou para Rincón, que tentou a finalização de costas para o gol, mas parou em Young.

Mesmo sem Neymar, que não disputou nenhum clássico contra o São Paulo nesta temporada, o torcedor santista se animou com a atuação da equipe, que abriu quatro pontos de vantagem para a zona de rebaixamento.

Já o Tricolor volta suas atenções para a Libertadores. Na próxima quinta-feira (25), às 19h (de Brasília), no Morumbis, o time recebe o jogo de volta das quartas de final da competição.

*Por Izabella Giannola e Juliana Yamaoka