Torcedores do São Paulo criticam jogador e fazem pedido a Neto: ‘Fala de novo’

O São Paulo perdeu para o Santos por 1 a 0, neste domingo (21), na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, torcedores do Tricolor criticaram o atacante Ferreirinha e fizeram um pedido especial para o ex-jogador Neto, que recentemente fez uma aposta envolvendo o camisa 11.

O apresentador do programa "Donos da Bola", da emissora Band, prometeu que iria usar uma tanga caso Ferreirinha marcasse dez gols na temporada. Logo depois da fala de Neto, o atacante teve uma sequência positiva onde chegou a marcar três gols em jogos seguidos, mas voltou a entrar em baixa.

Atualmente, Ferreirinha tem sete gols na temporada. Diante do momento ruim do jogador, torcedores do São Paulo pediram para Neto provocar novamente o atleta. A mobilização nas redes sociais aconteceu durante o clássico contra o São Paulo; veja abaixo:

Como foi Santos x São Paulo?

Sob forte chuva, Santos e São Paulo iniciaram o terceiro clássico da temporada em ritmo estratégico. O Tricolor criou a primeira jogada de perigo com Ferreirinha, que avançou pela grande área após passar por Adonis Frías e Mayke. No entanto, o atacante acabou se chocando com o goleiro Gabriel Brazão.

O jogo ficou paralisado por alguns minutos, em meio à apreensão da torcida santista, já que o arqueiro havia seguido recentemente o protocolo de concussão da CBF após um choque na rodada anterior, diante do Atlético-MG. Brazão chegou a ser dúvida para o clássico e até cogitou atuar com uma máscara especial de proteção.

O Peixe reagiu rapidamente pelo lado esquerdo com Escobar, Rollheiser e Lautaro Díaz. O camisa 32 assumiu a vaga deixada por Neymar, que se recupera de uma lesão na coxa direita.

A primeira finalização de perigo veio justamente dos pés de Rollheiser, após boa arrancada de Lautaro Díaz. O goleiro reserva do São Paulo, Young, fez grande defesa ao espalmar a bola. Esta foi apenas a segunda partida do arqueiro sob o comando do técnico Hernán Crespo.

Pouco depois, em nova jogada pela direita com Rollheiser e Lautaro Díaz, Mayke tentou finalizar, mas a bola desviou em Sabino.

O São Paulo, focado na disputa da Libertadores, aproveitou os erros de saída de bola do Alvinegro Praiano para levar perigo ao gol defendido por Brazão.

Aos 23 minutos do primeiro tempo, o técnico Juan Pablo Vojvoda foi obrigado a fazer a primeira alteração: Victor Hugo sentiu dores na perna direita e deu lugar a Barreal.

Minutos depois, Rollheiser cobrou escanteio para a área, mas Maílton afastou de cabeça. Antes do intervalo, o Peixe ainda criou boas chances com Guilherme e Lautaro Díaz, mas parou no talento de Young, que fez defesas importantes para evitar o gol santista.

Crespo voltou do intervalo com o mesmo time, mas logo promoveu a entrada de Marcos Antônio na vaga de Luan, reforçando o meio-campo.

Pouco depois, Alisson acionou Ferreirinha, mas Gabriel Brazão, impulsionado pela torcida, saiu para interceptar. No entanto, a jogada já havia sido interrompida pelo árbitro, que marcou impedimento.

A resposta santista veio em grande estilo. Rollheiser cruzou com precisão para Guilherme, que se desvencilhou da marcação de Maílson e cabeceou firme, sem chances de defesa para Young. O camisa 11, artilheiro do Peixe na temporada, chegou ao 15º gol no ano.

Com vantagem no placar, o Santos manteve o domínio, enquanto o São Paulo tentava reagir com investidas de Rigoni e Marcos Antônio. O Alvinegro quase ampliou com Tiquinho Soares, acionado por Barreal, mas o atacante desperdiçou a oportunidade ao chutar para fora.

Na sequência, Rollheiser deixou o gramado com dores e foi substituído por Thaciano. Guilherme também saiu para a entrada de Rincón.

O Tricolor seguia trocando passes no meio-campo em busca de espaço na defesa santista. Luciano teve ótima chance para empatar ao aproveitar a sobra de Sabino, após cabeceio em cruzamento de Rigoni, mas não conseguiu finalizar com precisão.

Nos minutos finais, Crespo colocou Enzo Díaz no lugar de Wendell. O São Paulo ainda tentou pressionar com Alisson e Rigoni, mas não conseguiu furar o bloqueio do Santos.

Adonis Frías avançou pela direita e cruzou para a área. Tiquinho Soares subiu de cabeça e a bola sobrou para Rincón, que tentou a finalização de costas para o gol, mas parou em Young.

Mesmo sem Neymar, que não disputou nenhum clássico contra o São Paulo nesta temporada, o torcedor santista se animou com a atuação da equipe, que abriu quatro pontos de vantagem para a zona de rebaixamento.

Já o Tricolor volta suas atenções para a Libertadores. Na próxima quinta-feira (25), às 19h (de Brasília), no Morumbis, o time recebe o jogo de volta das quartas de final da competição.