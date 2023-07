No começo do ano, Alisson ficou afastado por algumas partidas do São Paulo por conta de problemas pessoais, estreando somente no dia 21 de fevereiro, contra o São Bento pelo Campeonato Paulista. Porém, sob o comando de Dorival Júnior, voltou a se consolidar na equipe e foi essencial neste domingo (16) com a assistência que deu para Calleri, no segundo gol do argentino na vitória contra o Santos, por 4 a 1.