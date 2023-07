> !Casa cheia! O São Paulo contou com mais de 58 mil pessoas no Morumbi e registrou seu maior público no Campeonato Brasileiro de 2023.



> !Reestreia! Primeiro reforço do Santos nesta janela de transferências, o lateral-esquerdo Dodô foi titular e disputou a primeira partida em seu retorno ao clube.



> !Calleri on fire! Joaquim deixou a perna, derrubou Calleri dentro da área, e o árbitro marcou pênalti, que acabou convertido pelo próprio argentino. O camisa 9 ainda anotou o segundo gol tricolor.



> !Alguém segura! Com facilidade e gol de Alexandre Pato, o Tricolor ampliou para 4 a 0 no segundo tempo. A torcida são-paulina gritou 'olé' e cantou que o Santos jogará a Série B.



> !Que fase! Com a derrota, o Santos segue sem vitórias nos clássicos disputados em 2023.