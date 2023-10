Autor do único gol do São Paulo no empate por 1 a 1 contra o Athletico-PR, Pablo Maia falou sobre a situação do Tricolor em jogos fora de casa pelo Brasileiro, mas reconheceu uma 'valorização' da equipe. Em partida disputada em Curitiba, o elenco de Dorival Júnior encerra a 30ª rodada da competição sem vencer nenhum jogo fora do Morrumbi pelo campeonato.