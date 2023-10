>SE RECUPERAR DO VEXAME DIANTE DO PALMEIRAS

A derrota por 5 a 0 diante do Palmeiras foi a maior goleada do clássico. Isso dá uma dimensão do tamanho da vergonha que o Tricolor passou em um dos maiores clássicos do país. Além do resultado, a má atuação, tanto individual quando coletiva, deixa o torcedor em dúvida sobre qual nível real do time do São Paulo perante seus adversários. Simples assim: o torcedor precisa de uma resposta.