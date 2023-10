O primeiro tempo começo com a 'lei do ex' sendo posta em ação, com uma jogada trabalhada entre Vitor Bueno e Pablo. O Athletico-PR soube aproveitar as falhas defensivas do São Paulo pelo lado direito e abriram o placar. Mas a reação do adversário veio rápido. Após um escanteio cobrado por Wellington Rato, Pablo Maia - com liberdade na entrada da área -, desviou de cabeça e empatou. Mas a emoção ficou por isso. O decorrer do primeiro tempo não contou com lances tão perigosos, com os dois times conseguindo controlar e sem oferecer tanto perigo.