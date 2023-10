Não somente o 5 a 0 da derrota sofrida no Allianz Parque marcou a noite do São Paulo contra o Palmeiras. A goleada carregou marcas negativas que não aconteciam com o clube há anos. E, além disso, mais duas consequências: uma possível nova lesão e o desafio de tentar não encerrar um dos anos mais importantes da história do clube sem nenhuma vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro.