O lateral foi alvo de críticas da torcida por ter ido ao amistoso das lendas do clube alemão pois a celebração ocorreu no final de semana que antecedeu o Majestoso contra o Corinthians, válido pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. Com o acerto do colombiano, alguns torcedores agradeceram o papel que o lateral teve na negociação.