Com Calleri e Luciano suspensos, parte da torcida são-paulino não aprovou a decisão do auxiliar Lucas Silvestre em começar com Erison e David entre os titulares e Pato no banco. O camisa 12 não se mostrou incomodado com a decisão e revelou que vinha lidando com um desconforto na panturrilha antes do duelo contra o Bahia.