Rafinha chegou a revelar, no início de maio, que falou com James antes da partida do Tricolor com o Tolima, fora de casa, pela Copa Sul-Americana. Na ocasião, o provável novo reforço são-paulino disse ao lateral que seus parentes são de Ibagué, cidade onde fica a sede do Tolima. E pediu, segundo o veterano, para que ele 'aliviasse' no jogo.