Agenda L!: curtinhas do São Paulo do dia 27/06/2025

O São Paulo tem um compromisso marcado na agenda para esta sexta-feira, dia 27 de junho. O elenco voltou a trabalhar normalmente no dia anterior e tem atividades marcadas no CT da Barra Funda.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Agenda

O elenco profissional do São Paulo treina nesta sexta-feira, dia 27 de junho, a partir das 10h (de Brasília). Na quinta-feira, a agenda dos jogadores voltou ao normal, mas até o momento só passaram por avaliações. A partir de hoje, o Tricolor deve começar com os trabalhos com bola.

➡️Do caos à elegância: saída de Zubeldía e volta de Crespo mudam o perfil do São Paulo

Matheus Alves e Ruan não devem estar presentes. Matheus foi liberado por conta das negociações com o CSKA, enquanto Ruan não treinará até acertar seu futuro.

continua após a publicidade

➡️São Paulo assina negociação de promessa para time da França

Crias de Cotia

Cotia jogou no dia anterior e tem uma agenda sem jogos nesta sexta-feira (27). Alguns jogadores do Sub-20 podem pintar no treino do profissional, como costuma acontecer. Quanto as outras categorias, também sem compromissos.

Futebol feminino

O feminino não tem compromissos nesta sexta-feira (27). O time entra em pausa por conta da Data Fifa e deve voltar a jogar somente em agosto.

continua após a publicidade

Social

O Arraial Tricolor 2025 tem programação na agenda do clube Social nesta sexta-feira, 27 de junho. A partir das 18h, o público poderá curtir o show da Inimigos da HP e do grupo Rastapé. O evento vai até meia-noite para os sócios.

Na história

No dia 27 de junho de 1971, no Morumbis, o Tricolor se tornou campeão estadual após vencer o Palmeiras por 1 a 0, com gol de Toninho Guerreiro aos cinco minutos do primeiro tempo. Foi o 10º Campeonato Paulista da história do Tricolor, e o terceiro bicampeonato de modo consecutivo do clube (como ocorrido em 1945/1946 e 1948/1949), após 22 anos.

São Paulo foi campeão em 1971 nesta mesma data (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Próximos jogos do São Paulo