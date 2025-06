Assista ao vivo à coletiva de apresentação de Hernán Crespo, técnico do São Paulo

O São Paulo se prepara para iniciar uma nova era. Hernán Crespo volta ao comando do time e será apresentado nesta terça-feira, dia 24 de junho. O técnico viverá sua segunda passagem pelo Tricolor.

Crespo chegou ao Brasil no dia anterior. O treinador chega com contrato até 2026 e assume o lugar que antes pertencia a Luis Zubeldía.

Além disso, a retomada dos jogos do São Paulo inicia com confrontos de alto nível técnico. Crespo fará sua estreia oficial pela equipe contra o Flamengo no Maracanã, emendando mais um confronto fora de casa diante do RB Bragantino, mais um clube que briga no G4 do Brasileirão.

O retorno ao Morumbis está marcado para o dia 19 de julho, um clássico contra o Corinthians pela 15ª rodada da competição nacional. Ainda neste mês, o tricolor enfrenta Juventude, fora de casa, Fluminense, em casa, e fecha contra o Athletico-PR no jogo de ida das oitavas de final da Copa Do Brasil. O duelo mata-mata inicia na capital paulista e o jogo da volta será em Curitiba.

Crespo chegou ao Brasil nesta semana (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

O Tricolor tinha pressa em trazer um novo comandante e logo iniciou a procura no mercado. Crespo tem um apelo forte por ter sido essencial na conquista do Paulista de 2021, que rompeu um jejum de anos sem títulos do time, e por cumprir algumas exigências do clube. Entre elas, estar livre no mercado e com uma folha salarial condizente com a política do clube.