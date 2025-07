O elenco profissional do São Paulo folga neste domingo, dia 5 de julho e também terá um dia tranquilo nas categorias de base.

Agenda

O elenco profissional está de folga neste domingo. O time treinou a semana toda, incluindo dias que tiveram duas etapas de treinamento no CT da Barra Funda.

Matheus Alves

Matheus Alves está na Rússia para assinar com o CSKA. O jogador deve começar uma bateria de exames que terá a duração de três dias. Se aprovado, assina com o time russo e aguardará o anúncio oficial.

Crias de Cotia

O Sub-20 do São Paulo se apresenta em Cotia, com as outras categorias de base. Não há jogos marcados, com os times jogando no dia anterior.

Futebol feminino

O feminino não tem atividades na agenda. O time está em pausa por conta da Data Fifa e deve voltar a jogar somente em agosto.

Social

Enquanto isso, o social do São Paulo tem alguns compromissos marcados na agenda. A partir das 8h da manhã, o Ginásio do Morumbi será palco do torneio Fight Friends BJJ, reunindo atletas do Jiu-Jitsu tricolor em um dos maiores eventos da modalidade, com 8 tatames, lutas de todas as faixas e premiações.

O evento acontece na Rua Dr. Erasmo Teixeira de Assunção, Portão 13, Jardim Leonor, e a torcida tricolor foi convocada no comunicado oficial.

