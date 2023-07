+ Renove o seu estoque de camisas do Tricolor com o cupom LANCEFUT 10% OFF



Em 10 de maio daquele ano, o ex-meia desembarcou no Brasil e foi direto do aeroporto para a concentração do São Paulo. Era o retorno dele ao clube pelo qual havia sido campeão de tudo no início da década de 1990, após cinco anos defendendo o PSG, da França.



O cenário não lá muito animador. Raí encontrou o Tricolor vindo de uma derrota (vejam só) de 2 a 1. Uma brecha no regulamento daquele Estadual permitiu contudo que ele fosse inscrito. E assim o 'Terror do Morumbi' retornou da França já sabendo que seria titular em um time com quem nunca atuado junto.



Nada, contudo que dificultasse as coisas. O próprio camisa 23 (número usado naquela decisão) esbanjou talento e superou o desentrosamento. Abriu de cabeça o placar em cima do Corinthians. E, mesmo com o empate do rival, ajudou no gol de França. No final, o atacante ainda marcou o tento que garantiu o título após a vitória por 3 a 1.



Cenário igual ao que James encontrará no São Paulo. O colombiano deve estrear oficialmente justamente contra o rival alvinegro. Pelo menos é o que deseja a diretoria. As inscrições para a segunda semifinal da Copa do Brasil vão até o dia 8 de agosto. Resta saber se o resultado final será o mesmo.