Além de marcar o retorno do atleta aos jogos do Tricolor, a conquista do lateral-esquerdo é mais um exemplo de sucesso de atletas formados na base do clube. Além dos seis atletas do atual elenco, mais oito jogadores espalhados pelo mundo foram formados em Cotia e fizeram mais de 100 jogos pelo São Paulo. A lista conta com nomes como Rodrigo Caio e Casemiro (veja a lista completa abaixo).