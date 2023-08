- Quando cheguei ao São Paulo, era apenas um garoto com muitos sonhos. O principal deles era ajudar a minha família. Já se passaram oito anos e muitas coisas aconteceram. Superei diversas dificuldades e aqui estou. Com muito esforço e dedicação, tive o prazer de jogar a minha centésima partida no sábado. Me sinto um cara muito privilegiado por defender esse time e fazer parte da história do São Paulo - disse.