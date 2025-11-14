Ex-Santos e Palmeiras revela torcida para clássico: 'Isso que dá ter história'

O clássico decisivo entre Santos e Palmeiras, deste sábado (15), está mexendo com o coração do ex-jogador Edu Dracena. O antigo zagueiro defendeu os dois clubes e ficou na berlinda ao responder para qual clube torceria no confronto válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Jornalista vê Santos favorito contra o Palmeiras: 'Por incrível que pareça'

Durante o programa "Jogo Aberto", da Band, nesta sexta-feira (14), a apresentadora Renata Fan questionou o ex-jogador sobre o clássico. Ao responder, Edu Dracena afirmou que acredita em uma vitória do Palmeiras e lamentou sobre o atual momento do Santos.

- Para que time o Edu Dracena vai torcer? O que é mais importante, torcer para um não rebaixamento ou pelo título? - questionou Renata Fan.

- Isso que dá fazer história nos dois clubes. Se tivesse ficado só em um (brincou). É um jogo duríssimo para o Santos. Os jogadores estão sem confiança nenhuma para jogar. O Vojvoda também ainda não conseguiu encontrar um time... Vai ser muito difícil. Por mais que eu goste, e tenha carinho, acho que vai ser muito difícil o Peixe vencer o jogo - respondeu o ex-jogador.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Santos x Palmeiras

As equipes se enfrentam neste sábado (15), às 21h (de Brasília), em confronto atrasado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras chega para o confronto com 12 desfalques; são eles: os convocados Gustavo Gómez, Piquerez, Emiliano Martínez, Facundo Torres, Sosa, Flaco López e Vitor Roque, além de Allan e Andreas Pereira, Weverton, Lucas Evangelista e Paulinho, entre suspensões e lesões.

Por outro lado, o Santos estará completo para o clássico. A principal presença é a de Neymar, que busca ter uma sequência de jogos com a camisa do Peixe. O clássico paulista será decisivo para o time alviverde, que busca sair da zona de rebaixamento do Brasileirão.

continua após a publicidade