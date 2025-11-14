Willian Arão opina sobre atitude de Neymar no duelo do Santos contra o Flamengo

O volante do Santos, Willian Arão, comentou sobre o episódio envolvendo Neymar no último domingo (9), na derrota por 3 a 2 para o Flamengo, no Maracanã.

Na ocasião, o camisa 10 reclamou de forma efusiva da arbitragem em entrevista no gramado, no intervalo, e também durante a partida. Ele se recusou a permanecer no banco de reservas após ser substituído no segundo tempo.

O atacante Guilherme, o técnico Juan Pablo Vojvoda e o diretor executivo Alexandre Mattos minimizaram a situação na zona mista do estádio carioca. Na última quinta-feira (13), uma faixa com o pedido para que o jogador "apenas jogue bola" foi estendida na entrada do CT.

Em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira (14), Willian Arão voltou a falar sobre o assunto e também tentou minimizar a polêmica.

— Águas passadas. Cada um tem uma maneira de reagir, e ele reagiu daquela forma. Mas, para mim e para os outros, não temos que focar nisso. Não nos sentimos atingidos. Ninguém gosta de ser substituído. São águas passadas. Não podemos focar nesses detalhes. É focar no Palmeiras e em como a gente vai ganhar a partida — disse o jogador.

Neymar acumula 25 partidas e 7 gols pelo Santos nesta temporada. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Clássico contra o Palmeiras:

O Santos entra em campo no próximo sábado (15), diante do Palmeiras, às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, em jogo atrasado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe precisa de um triunfo para sair da zona do rebaixamento e ultrapassar o Vitória na tabela. Atualmente, o Alvinegro Praiano é o 17º colocado, com 33 pontos. O Leão da Barra soma 35 e ocupa a 16ª posição.

O técnico Juan Pablo Vojvoda busca a terceira vitória em 13 jogos no comando do Peixe. A equipe finaliza a preparação para o clássico nesta sexta-feira (14), às 16h (de Brasília).

