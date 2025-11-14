Jornalista vê Santos favorito contra o Palmeiras: 'Por incrível que pareça'

Santos e Palmeiras entram em campo neste sábado (15), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, em confronto atrasado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a ocasião, o jornalista João Pedro Reis Sgarbi, da Band, apontou o peixe como favorito no clássico.

A opinião do comentarista aconteceu durante o programa "Jogo Aberto", desta sexta-feira (14). Às vésperas do clássico paulista, Sgarbi declarou que está confiante na vitória do Santos. Para ele, desfalques do Palmeiras para a partida, além do fator casa, serão decisivos para o resultado.

- Por incrível que pareça, se olharmos antes para esse jogo, poderíamos dizer que era impossível o Santos ganhar esta partida. Mas são muitos desfalques. Estou confiante na vitória do Peixe. Para mim, esse jogo será decisivo para a disputa contra o rebaixamento - iniciou antes de completar, após ser questionado por companheiros do programa.

- Na minha opinião, jogando na Vila, com o Palmeiras todo desfalcado. O Santos é o favorito. É o jogo da vida do Santos. Quando eles pegaram o Corinthians lá, meteu três - concluiu.

Santos x Palmeiras

As equipes se enfrentam neste sábado (15), às 21h (de Brasília), em confronto atrasado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras chega para o confronto com 12 desfalques; são eles: os convocados Gustavo Gómez, Piquerez, Emiliano Martínez, Facundo Torres, Sosa, Flaco López e Vitor Roque, além de Allan e Andreas Pereira, Weverton, Lucas Evangelista e Paulinho, entre suspensões e lesões.

Por outro lado, o Santos estará completo para o clássico. A principal presença é a de Neymar, que busca ter uma sequência de jogos com a camisa do Peixe. O clássico paulista será decisivo para o time alviverde, que busca sair da zona de rebaixamento do Brasileirão.