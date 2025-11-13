Santos e Palmeiras se enfrentam neste sábado (15), na Vila Belmiro, em duelo atrasado do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Em situações opostas, os mandantes buscam os três pontos para deixar a zona de rebaixamento, enquanto a equipe de Abel Ferreira depende apenas de si para seguir na liderança da competição.

continua após a publicidade

+ Palmeiras arma logística especial para convocados e mira ter artilheiro contra o Santos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) escalou Raphael Claus para comandar o clássico. O árbitro também foi o responsável pelo último encontro entre as equipes, no Allianz Parque, quando o Palmeiras venceu por 2 a 0.

O duelo, inclusive, marcará a primeira partida de Neymar contra o Palmeiras desde o retorno do atacante ao futebol brasileiro. O camisa 10 não atuou no confronto válido pela fase de grupos do Paulistão, no início do ano, nem no primeiro encontro entre as equipes pelo Brasileirão, em razão do gramado sintético do Allianz Parque.

continua após a publicidade

Titular na derrota por 3 a 2 para o Flamengo, Neymar será mantido entre os titulares da equipe, atual décima sétima colocada, dois pontos atrás do Vitória, primeiro clube fora do Z4.

Gabriel Brazão, goleiro do Santos, e Vitor Roque, atacante do Palmeiras, durante clássico no Allianz Parque (Foto: Anderson Lira/Código19/Gazeta Press)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

continua após a publicidade

Palmeiras desfalcado para o clássico

O Palmeiras terá, ao menos, 11 desfalques para o duelo contra o Santos. Além dos jogadores convocados, Allan e Andreas Pereira cumprem suspensão automática, enquanto o goleiro Weverton, o volante Lucas Evangelista e o atacante Paulinho seguem sob os cuidados do departamento médico.

Nos bastidores, o clube montou uma operação para trazer Flaco López ao Brasil após a partida da Argentina no dia 14, em voo fretado. O atacante será avaliado fisicamente antes do clássico e deve ficar à disposição no banco de reservas.