Santos x Palmeiras: CBF define arbitragem para o clássico pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado (15), na Vila Belmiro

Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 13/11/2025
18:58
Alexis Duarte em duelo contra o Palmeiras na última quinta-feira (6), no Allianz Parque. (Foto: Anderson Lira/Código19/Gazeta Press)
imagem cameraJogadores de Palmeiras e Santos (Foto: Anderson Lira/Código19/Gazeta Press)
Santos e Palmeiras se enfrentam neste sábado (15), na Vila Belmiro, em duelo atrasado do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Em situações opostas, os mandantes buscam os três pontos para deixar a zona de rebaixamento, enquanto a equipe de Abel Ferreira depende apenas de si para seguir na liderança da competição.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) escalou Raphael Claus para comandar o clássico. O árbitro também foi o responsável pelo último encontro entre as equipes, no Allianz Parque, quando o Palmeiras venceu por 2 a 0.

O duelo, inclusive, marcará a primeira partida de Neymar contra o Palmeiras desde o retorno do atacante ao futebol brasileiro. O camisa 10 não atuou no confronto válido pela fase de grupos do Paulistão, no início do ano, nem no primeiro encontro entre as equipes pelo Brasileirão, em razão do gramado sintético do Allianz Parque.

Titular na derrota por 3 a 2 para o Flamengo, Neymar será mantido entre os titulares da equipe, atual décima sétima colocada, dois pontos atrás do Vitória, primeiro clube fora do Z4.

Gabriel Brazão acumula 48 jogos com a camisa do Santos. (Foto: Anderson Lira/Código19/Gazeta Press)
Gabriel Brazão, goleiro do Santos, e Vitor Roque, atacante do Palmeiras, durante clássico no Allianz Parque (Foto: Anderson Lira/Código19/Gazeta Press)

Palmeiras desfalcado para o clássico

O Palmeiras terá, ao menos, 11 desfalques para o duelo contra o Santos. Além dos jogadores convocados, Allan e Andreas Pereira cumprem suspensão automática, enquanto o goleiro Weverton, o volante Lucas Evangelista e o atacante Paulinho seguem sob os cuidados do departamento médico.

Nos bastidores, o clube montou uma operação para trazer Flaco López ao Brasil após a partida da Argentina no dia 14, em voo fretado. O atacante será avaliado fisicamente antes do clássico e deve ficar à disposição no banco de reservas.

