Willian Arão avalia elenco do Santos e fala sobre posicionamento em campo

O volante do Santos, Willian Arão, acredita que o time sempre vai brigar por títulos e que o elenco é qualificado para almejar boa posição na tabela do Campeonato Brasileiro.

O jogador chegou ao Peixe na semana passada e afirmou, durante a sua coletiva de apresentação na última sexta-feira (05), que o elenco teve uma boa apresentação contra um dos melhores times do futebol nacional, o Botafogo. Na ocasião, o Alvinegro perdeu por 1 a 0, na Vila Belmiro.

— Se todo mundo jogar no seu melhor, temos bons jogadores. Contra o Botafogo, aqui na Vila, campeão da Libertadores e Brasileiro, fez um grandíssimo jogo e perdeu por 1 a 0. Temos capacidade de enfrentar esses times, mas vence no fim de tudo. Os três pontos dão mais confiança. Com todos no seu mais alto nível, temos capacidade. Mas temos que ser melhores como equipe; a falha individual pode ser superada pela equipe. Acredito muito na equipe. Com uma equipe forte, podemos competir com qualquer um — afirmou o novo camisa 15 do Santos.

Willian Arão ao lado de Clodoaldo em apresentação no Santos na última sexta-feira (05), na Vila Belmiro. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

Neymar influenciou?

O meia Willian Arão assinou contrato com o Peixe até o fim de 2026. Ele estava no Panathinaikos, da Grécia.

Na coletiva, falou sobre a experiência que adquiriu ao longo de três anos no futebol europeu e agora é um dos jogadores mais rodados do elenco, ao lado de Neymar, Rincón, Zé Rafael, Gil, Aderlan e Tiquinho.

Questionado se o retorno do camisa 10 ao Santos teve influência na sua contratação, Willian Arão foi enfático:

— Claro que pesa um pouco, mas não tem uma grande influência. É um grande jogador, um craque, mas estou vindo para jogar no Santos e com o Neymar. Se por acaso ele sair depois, a decisão não foi por conta dele. Mas espero que a gente conquiste muitos títulos e jogue muito tempo junto. Esse é o meu desejo — afirmou Arão.

Natural de São Paulo (SP), Arão começou a carreira na base do São Paulo e acumulou passagens por Corinthians, Portuguesa, Chapecoense, Atlético Goianiense, Botafogo e Flamengo no futebol brasileiro. Na Europa, o volante atuou pelo Fenerbahçe, da Turquia, antes de chegar ao Panathinaikos.

Ao longo da carreira, Willian Arão tem como principais títulos as conquistas de três Conmebol Libertadores, um Mundial de Clubes, uma Copa do Brasil, uma Copa da Grécia, uma Copa da Turquia e duas edições do Brasileirão.

Willian Arão pode jogar de volante e também como zagueiro. Ele comentou sobre a concorrência por posição no Peixe:

— O Zé é um grande jogador, assim como Pituca, Rincón, o Neymar. Todos eles são grandes jogadores. Acredito que a adaptação será fácil e vamos nos entendendo a cada treino, os movimentos deles, já que nunca jogamos juntos, apenas com o João Schmidt na base do São Paulo. Mostrar para eles também as minhas características, de como eu penso o jogo, para fazer uma dupla ou trio — não sei o que o professor Cléber vai querer — ressaltou.