Santos divulga programação da semana antes do retorno do Campeonato Brasileiro

O Santos divulgou neste domingo (06) a programação de treinos da semana. O Peixe teve folga neste domingo (06), após oito dias seguidos de atividades. Nesta segunda-feira (07), o elenco treina em dois períodos.

Neymar foi liberado das atividades do último sábado (05) para acompanhar o nascimento da segunda filha, a Mel, com Bruna Biancardi.

O Santos ainda não sabe quando entrará em campo pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, diante do Palmeiras, já que o rival retornou de viagem no último sábado (05), após participar do Mundial de Clubes da Fifa. O clássico está marcado para o próximo final de semana, na Vila Belmiro, mas sem horário e data definidos.

Ainda neste mês, o Alvinegro Praiano encara o Flamengo (C), Mirassol (F), Internacional (C) e Sport (F). O Peixe venceu o Fortaleza de virada por 3 a 2 antes da pausa do Brasileirão e conseguiu sair da zona do rebaixamento. Ocupa o 15º lugar na tabela com 11 pontos.

Elenco do Santos treina no CT Rei Pelé visando retomada do Campeonato Brasileiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Agenda de treinos:

Segunda-feira, dia 7 – CT Rei Pelé

Apresentação às 8h30 e treino às 9h30

Apresentação às 15h e treino físico às 15h

Terça-feira, dia 8 – CT Rei Pelé

Apresentação às 14h30, academia às 15h e treino às 15h30

Quarta-feira, dia 9 – CT Rei Pelé

Apresentação às 14h30, academia às 15h e treino às 15h30

Quinta-feira, dia 10 – CT Rei Pelé

Apresentação às 8h30 e treino às 9h30

Sexta-feira, dia 11 – CT Rei Pelé

Apresentação às 8h30 e treino às 9h30

Sábado e domingo, dias 12 e 13 – a definir

➡️ Confira a agenda de jogos do Santos no mês de julho

Agenda do Campeonato Brasileiro:

12 ou 13 de julho (DATA E HORÁRIO INFEFINIDOS) - Santos x Palmeiras - Vila Belmiro - 13ª rodada

16 de julho (quarta-feira) - Santos x Flamengo - Vila Belmiro - 20h - 14ª rodada

19 de julho (sábado) - Mirassol x Santos - Mirassol - 18h30 - 15ª rodada

23 de julho (quarta-feira) - Santos x Internacional - Vila Belmiro - 21h30 - 16ª rodada

26 de julho (sábado) - Sport x Santos - Ilha do Retiro - 18h30 - 17ª rodada