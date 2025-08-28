O Santos apresentou oficialmente o técnico Juan Pablo Vojvoda, que chega com a missão de recolocar a equipe nos trilhos do Campeonato Brasileiro. O argentino de 50 anos chega após passagem marcante pelo Fortaleza e será o sexto técnico de seu país a dirigir o clube na história.

O pioneiro foi Abel Picabéa, responsável por dirigir a equipe entre 1946 e 1947. Em 71 partidas, conquistou 38 vitórias e comandou a vitoriosa excursão ao Norte do país, deixando sua marca logo após a Segunda Guerra. Três décadas depois, José Manuel Ramos Delgado assumiu o time em um período turbulento (1977-1978), somando nove vitórias, nove empates e oito derrotas em 26 jogos.

No século XXI, o Santos voltou a apostar em treinadores argentinos. Jorge Sampaoli comandou a equipe em 2019 e, com um estilo intenso e ofensivo, levou o clube ao vice-campeonato brasileiro. Em 65 partidas, foram 35 vitórias, 15 empates e 15 derrotas

Depois dele, Ariel Holan assumiu em 2021, mas não resistiu à pressão: foram apenas 12 jogos, com quatro vitórias, três empates e cinco derrotas. Fabián Bustos, por sua vez, foi o quinto argentino a dirigir o Peixe. Em 28 partidas, acumulou oito vitórias, 12 empates e nove derrotas, sem conseguir dar sequência ao trabalho.

O levantamento acima foi feito pela ASSOPHIS (Associação dos Pesquisadores e Historiadores do Santos).

Durante a apresentação, o treinador não escondeu a emoção de assumir o Peixe e ressaltou a grandeza e a tradição do clube.

— É um orgulho para mim, para a minha família e para o meu pai. Além disso, é um orgulho trabalhar em uma instituição como o Santos, uma marca mundial. Vou conhecer melhor no dia a dia, ao longo dos treinos, mas no primeiro contato com o Alexandre Mattos senti algo especial com o clube. Não quero falar demais para não vender algo que não é. Tenho que caminhar com vocês, com o clube, com o Alexandre, os jogadores e o presidente. É uma instituição que vive futebol continuamente, e para mim essa é a essência do jogo: a paixão. O dinheiro move muito, é importante para contratar grandes jogadores, mas o Santos é história. Queremos crescer, contar com atletas de alto nível, mas sem esquecer a essência do clube — disse Vojvoda.

Carreira de Juan Pablo Vojvoda

Vojvoda chega ao Santos acompanhado pelos auxiliares Nahuel Martinez e Gáston Liendo, pelo preparador físico Luis Azpiazu, pelo preparador de goleiros Santiago Piccinini e pelo psicólogo Christian Rodrigues.

Natural de General Baldissera, na Argentina, o ex-zagueiro tem 50 anos e desembarca na Vila Belmiro após passagem vitoriosa pelo Fortaleza. Em pouco mais de quatro temporadas no clube cearense, conquistou cinco títulos, sendo três estaduais e duas Copas do Nordeste, além de se tornar o técnico com mais jogos oficiais na história da equipe.

Revelado como atleta pelo Newell’s Old Boys nos anos 1990, Vojvoda iniciou a carreira de treinador no mesmo clube em 2016, após encerrar a trajetória nos gramados. Desde então, também comandou Defensa y Justicia, Talleres e Huracán, na Argentina, além do Unión La Calera, do Chile.