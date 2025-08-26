Vojvoda abre o jogo sobre a expectativa de trabalhar com Neymar no Santos

O novo técnico do Santos, Juan Pablo Vojvoda, foi apresentado oficialmente nesta terça-feira (26) e falou sobre a qualidade do elenco do Peixe, além da expectativa de comandar Neymar.

Antes da coletiva de imprensa, o treinador recebeu de presente do diretor executivo Alexandre Mattos a camisa 10 do craque formado na Vila Belmiro.

Vojvoda comandou o primeiro treino no CT Rei Pelé ainda nesta terça, mas já havia acompanhado a derrota do Santos para o Bahia por 2 a 0, no último domingo, na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico assistiu à partida de um dos camarotes do estádio. Neymar não atuou porque estava suspenso.

— Neymar... Imagino o Neymar desfrutando do futebol, porque é um jogador que nos faz desfrutar. Poucos têm essa capacidade, é muito difícil alcançar isso. Vou aprender com ele, com o que significa estar ao lado de um jogador desse nível. Não é qualquer um. Ele é um dos melhores do mundo e conquistou tudo com talento e humildade. Vou ajudar junto com a minha comissão. O Santos o quer e ele também quis voltar. Essas coisas têm um valor muito importante — ressaltou.

Vojvoda assinou contrato com o Santos até o fim do ano que vem. (Foto: Jota Erre/AGIF)

A carreira de Vojvoda:

Vojvoda chegou ao Santos com os auxiliares Nahuel Martinez e Gáston Liendo, o preparador físico Luis Azpiazu, o preparador de goleiros Santiago Piccinini e o psicólogo Christian Rodrigues.

Natural de General Baldissera, na Argentina, o ex-futebolista chega ao Peixe aos 50 anos de idade, depois de passagem vitoriosa pelo Fortaleza. Em pouco mais de quatro anos à frente do clube cearense, foram cinco títulos conquistados: três estaduais e duas Copas do Nordeste. No período, tornou-se o técnico com mais jogos na história da equipe.

Nos anos 1990, o então zagueiro Vojvoda iniciou sua trajetória no futebol profissional pelo Newell’s Old Boys, mesmo clube a lhe dar sua primeira oportunidade como treinador em 2016, depois do fim da carreira de atleta. Além da equipe que o revelou, o comandante acumula passagens pelos argentinos Defensa y Justicia, Talleres e Huracán, além do chileno Unión La Calera.

